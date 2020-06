Wychwalał Agatę Dudę w “Wiadomościach”. Kim jest Christian Paul?

Wybory prezydenckie odbędą się już w najbliższą niedzielę. Kandydaci objeżdżają Polskę wzdłuż i wszerz, by nakłonić wyborców do głosowania. Na ten moment największe szanse na zostanie prezydentem mają Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski . Z tego powodu TVP robi wszystko, by w jak najlepszym świetle pokazać pierwszego z nich.

Problem stanowi fakt, że Christian Paul jest nieznaną nikomu postacią. Z obserwacji internautów wynika, że w sieci ledwo można znaleźć jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny. Na Instagramie znaleziono jedno konto, które mogłoby ewentualnie pasować do eksperta modowego. Z profilu dowiadujemy się, że "projektant, przedsiębiorca i pisarz" dzieli życie między Warszawą a Miami. Do tego obserwują go zaledwie 63 osoby. Z kolei na platformie LinkedIn Christian Paul przedstawia się jako przedsiębiorca oraz absolwent zarządzania i finansów na Robert Morris University of Chicago. Po emisji poniedziałkowych "Wiadomości" postanowił jednak zablokować swój profil w serwisie.