Wydawca Kazika: jeśli to cenzura, to może być koniec Trójki

Pracownik Trójki mówi WP anonimowo: - Jak Kazik śpiewał "Wałęsa dawaj moje sto milionów" czy "Łysy jedzie do Moskwy" [o premierze Józefie Oleksym – red.] to nie było problemu. A teraz tak się przestraszyli, że ściągnęli całą stronę. To cenzura gorsza i głupsza niż w PRL.

Pracownik Trójki zauważa: - Wszystkie inne strony wszystkich innych audycji działają. Tylko ta jedna nie działa. Na litość boską, to nie jest awaria! To celowe działanie.

- Chcę wierzyć, że coś im się akurat teraz "wykrzaczyło" , choć to dosyć dziwne, że strona Polskiego Radia padła akurat teraz, gdy wygrał Kazik. Gdy wygrywał Dawid Podsiadło czy Pearl Jam, to strona nie padała.

- Nikogo nie złapałem za rękę, więc nie wiem, czy ktoś ma tu złe intencje - mówi Pietrzak. - Wciąż liczę, że to jest przypadek. Ale to bardzo dziwny zbieg okoliczności . Nie można wykluczyć niczego. Dowiemy się więcej, jeśli w poniedziałek ktoś wyleci z Trójki, bo pozwolił, żeby Kazik wygrał listę przebojów .

Pietrzak: - Jeśli tak jest, to przecież już nikt takiemu radiu nie zaufa. Może się pojawić bojkot. Jak śpiewał Kazik: "ktoś kto tam występuje, tego ja nie szanuję". Jeśli ktoś z politycznego rozdania znów będzie decydował, co można grać w radiu, i usuwał Kazika, to będzie koniec tej rozgłośni. Wciąż mam jednak nadzieję, że to tylko jakaś pomyłka i dobra, obiektywna Trójka Marka Niedźwieckiego wróci.