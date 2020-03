Wydawnictwo zrezygnowało z publikacji wspomnień Woody'ego Allena. Wszystko przez oskarżenia o molestowanie

W kwietniu nakładem wydawnictwa Hachette Book Group miała się ukazać książka Woody'ego Allena. Po protestach pracowników zrezygnowano z publikacji.

Książka Woody'ego Allena miała ukazać się w kwietniu (Getty Images)

W 2014 r. Dylan Farrow, adoptowana córka Woody'ego Allena i Mii Farrow, oskarżyła reżysera o to, że w dzieciństwie padła z jego strony ofiarą molestowania seksualnego. Choć artysta zdecydowanie odpierał zarzuty, część branży odcięła się od niego. Głośniej o aferze zrobiło się gdy powstał ruch #MeToo.

Przypomnijmy, że podczas rozwodu Woody'ego Allena i Mii Farrow w 1992 r. aktorka oskarżyła wieloletniego partnera o molestowanie ich adoptowanej córki. Sąd uznał jednak, że nie ma wystarczających dowodów, by udowodnić reżyserowi winę. Mówiło się wręcz, że Mia wymyśliła historię po to, by sąd przyznał jej prawo do opieki nad córką.

Co ciekawe powodem rozstania pary był romans Allena z Soon-Yi Previn, adoptowaną córką, którą również wychowywał z Mią Farrow. Reżyser poślubił dziewczynę w 1997 r. Dziś sami wychowują dwie adoptowane córki.

Wydawnictwo HBG zaplanowało na kwiecień premierę książki "Apropos of Nothing", na którą składały się wspomnienia Woody'ego Allena. Pomysł ten oprotestowała Dylan Farrow. Poparł ją jej brat Ronan Farrow, syn Allena i Mii, który w 2017 r. dostał Nagrodę Pulitzera za reportaże dla "New Yorkera" na temat sprawy Weinsteina. W październiku 2019 r. wydał w wydawnictwie HBG książkę "Catch and Kill" o trudnościach, jakie napotykał, gdy próbował opisać seksualne skandale z udziałem wysoko postawionych osób, jak Weinstein, czy Woody Allen. Gdy Ronan dowiedział się, że to samo wydawnictwo planuje publikację wspomnień jego ojca, nie krył oburzenia:

"Byłem rozczarowany, gdy dowiedziałem się z mediów, że moje wydawnictwo Hachette podjęło decyzję o nabyciu praw do pamiętników Woody'ego Allena, choć inne wydawnictwa odmówiły ich publikacji. Trzymając to w tajemnicy przede mną i moimi współpracownikami, z którymi pracowaliśmy nad książką 'Catch and Kill'. Opisaliśmy w niej, jak będący u władzy mężczyźni, tacy jak Woody Allen, unikają odpowiedzialności za napastowanie seksualne".

Po tym oświadczeniu pracownicy wydawnictwa podjęli protest. W wyniku ich działań HBG postanowiło zrezygnować z publikacji.

"Decyzja o wycofaniu książki pana Allena była trudna" podkreślił wydawca w oświadczeniu. "W HBG traktujemy relacje z autorami bardzo poważnie i niełatwo przychodzi nam rezygnacja z książki. Wydawaliśmy i dalej będziemy wydawać wiele kontrowersyjnych książek. Jako wydawcy dbamy o to, by różne głosy i różne strony konfliktu mogły być usłyszane. Jako firma jesteśmy też zobowiązani zapewniać stymulujące, wspierające i otwarte środowisko pracy dla wszystkich naszych pracowników. W ciągu ostatnich kilku dni zarząd HBG przeprowadził wiele rozmów z pracownikami i osobami z zewnątrz. Po wysłuchaniu doszliśmy do wniosku, że wydanie tej książki jest dla HBG niemożliwe".