Wygląda jak Anna Lewandowska? Fani pomylili aktorkę z trenerką

Na co dzień Monika Dryl jest piękną, uśmiechniętą kobietą w dość krótkich blond włosach i grzywce. Do takiego jej widoku się przyzwyczailiśmy i, trzeba przyznać, zarówno uśmiech, jak i fryzura bardzo jej pasują.

Monika Dryl wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym wygląda zupełnie inaczej niż zwykle. Największa różnica to oczywiście zmiana fryzury - z krótkich blond włosów przeszła do długich i brązowych. Nawet charakterystyczna grzywka przestała być tak charakterystyczna. Ten widok zaskoczył fanów aktorki: "Ja myślałam że to Ania Lewandowska" - napisała jedna z nich.