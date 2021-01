Wygląda jak nastolatka. Figura godna pozazdroszczenia

Joanna Koroniewska od lat zachwyca swoją urodą. Jej szeroki uśmiech to już chyba znak rozpoznawczy. Poza pięknym obliczem aktorka emanuje również nadzwyczaj pozytywną energią. Może to właśnie dlatego ma tylu fanów?

Wiadomo jednak, że nawet najpiękniejsze kobiety miewają kompleksy. Joanna Koroniewska postanowiła jednak odwrócić sytuację - na Instagramie zapytała swoje fanki o to, co najbardziej w sobie lubią.

Fanki chętnie dzieliły się z aktorką swoimi przemyśleniami, a i ona sama zdradziła, co najbardziej w sobie lubi. "Ja włosy, włosy, włosy, długo nic, potem brzuch i pupa" - napisała.

Musimy przyznać, że co do brzucha zdecydowanie się nie dziwimy. Koroniewska może pochwalić się płaskim, wyrzeźbionym brzuchem. Niczym nastolatka!

Joanna Koroniewska zazdrości Agnieszce Kaczorowskiej kontraktów

Do listy tego, co Joanna Koroniewska w sobie lubi, my zdecydowanie dorzucilibyśmy uśmiech. Jest naprawdę piękny!