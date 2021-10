Wyglądał jak chodzący manekin. Miliarder zmienił imię, a teraz kolor skóry

Czy to jeszcze moda, kaprys miliardera, czy desperackie wołanie o pomoc? Takie pytania pojawia się od dłuższego czasu w kontekście Kanye Westa. Raper, producent muzyczny, projektant mody co i rusz szokuje ekscentrycznym zachowaniem. Ostatnio pojawił się na mieście w dziwacznej masce, przez którą można go było pomylić z białym człowiekiem.