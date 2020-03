Wyglądali jak ojciec z córką. Sean Penn ma dzieci w wieku swojej dziewczyny

Sean Penn był już znany aktorem nominowanym do Oscara, gdy jego obecna ukochana zaczynała chodzić do przedszkola. Wielu uważało Leilę George za kolejną młodą kochankę hollywoodzkiego bad boya, ale o dziwo ich związek trwa już dłużej niż pierwsze małżeństwo Penna.

27-latka pracuje jako modelka i aktorka. Zagrała w filmie Jamesa Franco "The Long Home", westernie "The Kid" i "Zabójczych maszynach". Ostatnio mogliśmy ją oglądać w serialu " Królestwo zwierząt ", a na premierę czeka krótkometrażówka "Solus" z jej udziałem.

Sean Penn, zdobywca dwóch Oscarów, wystąpił niedawno w "The Professor and the Madman" u boku Mela Gibsona i w serialu "The First". Wkrótce zobaczymy go w filmie "Flag Day", który sam wyreżyserował i dwóch produkcjach telewizyjnych: "Gaslit" i "American Lion".