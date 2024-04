Wygrała "Big Brothera" i zniknęła. Co słychać u Marzeny Wieczorek?

Program "Big Brother" zadebiutował na polskich ekranach w 2007 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pierwszym w historii zwycięzcą reality show w naszym kraju został Janusz Dzięcioł i to właśnie on opuścił program bogatszy o pół miliona złotych. Popularność pierwszej edycji formatu w Polsce sprawiła, że widzowie TVN szybko doczekali się jego kolejnej odsłony. W sumie do dziś zrealizowano siedem sezonów reality show. Na przestrzeni lat przez dom "Wielkiego Brata" przewinęło się wiele barwnych postaci, których nazwiska do dziś okazjonalnie pojawiają się w mediach. Klaudiusz Sevković z pierwszej edycji ostatnio gościł na przykład w programie Kuby Wojewódzkiego i wówczas powrócił pamięcią do udziału w show.