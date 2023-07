Wygrała "Idola" i zniknęła. Czym dziś zajmuje się Alicja Janosz?

"Dokładnie osiem lat temu zostałam mamą i jakkolwiek to brzmi, narodziłam się na nowo (ta ósemka nieskończona nie jest chyba przypadkowa). Mój syn to mój najwspanialszy nauczyciel. Dzięki jego pojawieniu się na świecie nauczyłam się zatrzymywać i pytać siebie - co czuję i czego potrzebuję. Mimo tego albo właśnie dzięki temu, że początki nie były łatwe, mogłam przeżyć poblokowane emocje, przyjrzeć się swoim schematom i "uaktualnić program", biorąc pełną odpowiedzialność za swoje myśli, słowa i czyny. Stając wreszcie przy sobie i po swojej stronie, zaczęłam powolutku dawać sobie samej bezwarunkową i nieskończoną miłość - taką, jaką naturalnie czułam do Tymka" - napisała Alicja Janosz na swoim profilu na Instagramie, celebrując urodziny swojego synka.