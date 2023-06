Wygrały falbany. Lanberry zaszalała ze stylizacją w Opolu

Wystartował 60. KFPP w Opolu, a to wydarzenie zawsze dostarcza ciekawych wieści, no i stylizacji gwiazd, które przygotowują się tygodniami do swoich występów. Internauci ostatnie dni śledzili przede wszystkim to, co działo się wokół Dody i jej nieprzyjemnej sytuacji z reżyserem. Ostatecznie gwiazda wystąpiła na opolskiej scenie i, zdaniem wielu, zrobiła widowiskowe show. Wyglądając przy tym równie widowiskowo. O skromności zapomniała także Roksana Węgiel. Młoda gwiazda odsłoniła sporo ciała w neonowej sukience.