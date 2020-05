Wyjątkowy koncert charytatywny na Dzień Dziecka. Pomagaj z Fundacją Hospicyjną

Dzień Dziecka kojarzy się z uśmiechami, radością i zabawą. Tak chcą go przeżywać także dzieci, które doświadczyły straty, ciężkiej choroby rodzeństwa, same są przewlekle chore lub straciły bliskich. Fundacja Hospicyjna z tej okazji organizuje specjalnie dla nich wyjątkowy koncert charytatywny.

Fundacja Hospicyjna ma pod opieką rocznie ponad 1000 dzieci. Z okazji Dnia Dziecka spełniła marzenia prawie 400 z nich. Tym razem zorganizowała również dla nich wyjątkowy koncert charytatywny online, który odbędzie się 30 maja.

Dzieci, które otacza opieką Fundacja Hospicyjna mają zwykle za sobą wiele trudnych chwil. Doświadczyły bolesnej straty, mają ciężko chore rodzeństwo lub same są ciężko chore. Wymagają szczególnej opieki - psychologicznej lub medycznej - by mogły zapomnieć o bólu i smutku. W przypadku dzieci w żałobie dorośli często nie wiedzą, co powiedzieć i jak im pomóc. W przypadku dzieci chorych, które zdane są na całkowitą opiekę ze strony najbliższych niezbędne jest stała pomoc ze strony hospicyjnego lekarza i pielęgniarki. I tu, i tu wsparciem objęta musi być cała rodzina, by mogła poradzić sobie w sytuacji, w jakiej się znalazła. Potrzeby w każdej z tych grup są duże, a koszty kompleksowej opieki wysokie.

Dlatego też Fundacja Hospicyjna stworzyła Fundusz Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga, którego symbolem stał się sympatyczny pomarańczowy Słonik Tumbo. O pomocy potrzebującym dzieciom mówi Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej.

Materiały prasowe

- Potrzeby dzieci osieroconych są różne, dlatego stworzyliśmy wiele sposobów pomocy. Dla dzieci w żałobie działa m.in. portal tumbopomaga.pl oraz Infolinia, na którą mogą zadzwonić, gdy potrzebują z kimś porozmawiać. Wiele rodzin, w których zmarło jedno z rodziców znajduje się trudnej sytuacji materialnej - dla nich mamy pomoc socjalną, z której od 2006 roku skorzystało ponad 9 tys. dzieci w całej Polsce. Finansujemy także dodatkowe zajęcia, obozy sportowe i językowe, wspieramy w rozwoju pasji, prowadzimy świetlicę. Organizujemy też szkolenia i kampanie pokazujące dorosłym, jak towarzyszyć dzieciom i młodzieży w przeżywaniu straty, by mogły stopniowo odzyskiwać poczucie bezpieczeństwa i radość życia. Każde z tych działań wymaga jednak odpowiedniego finansowania. W sumie do 2019 roku kwota pomocy dzieciom osieroconym w różnych obszarach wyniosła przeszło trzy miliony złotych. Musimy zebrać ponad 250 tys. zł rocznie, by pomagać tak, jak pomagaliśmy do tej pory. Naszym marzeniem jest, by zbierać więcej i dotrzeć do jeszcze większej liczby dzieci. Wiemy, że one na tę pomoc bardzo czekają - wyjaśnia .

#Zagraj-pomagaj

Fundacja uruchomiła także kolejny sposób pomagania - na odległość i w sieci. Co ciekawe, platforma, na której zbierane są fundusze, została połączona z grą internetową. Można ją znaleźć pod adresem pomagamtumbo.pl.

- Każda, nawet najdrobniejsza wpłata, to nie tylko piękniejsza łąka słonika Tumbo, ale przede wszystkim kwota, która pomoże mu nieść wsparcie i pociechę tym najsłabszym, dzieciom, które straciły kogoś bliskiego albo doświadczają ciężkiej choroby brata lub siostry - zachęca Anna Janowicz.

#ZagrajPomagaj i posłuchaj!

Co roku z okazji Dnia Dziecka, Fundacja i Fundusz Dzieci Osieroconych prowadzą także akcję Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka. W tym roku, w związku z sytuacją pandemii, dzieci otrzymają karty podarunkowe do wybranych przez siebie sklepów, które będą mogły zrealizować wspólnie z opiekunem. W tym roku zakończy się ona wyjątkowym, charytatywnym koncertem.

Impreza odbędzie się 30 maja o godz. 12:00 w wirtualnej sali koncertowej na fanpage Fundacji Hospicyjnej oraz na Clickmeeting wystąpią Natalia Cepelik – Muianga i Artur Sekura, Magdalena Bochan – Jachimek i Szymon Jachimek oraz K-Leah. Dodatkowo, oprócz zbiórki na dedykowanej stronie, uruchomiona została także specjalna puszka na Facebooku, w której Fundacja Hospicyjna zbiera środki na wsparcie dzieci chorych i osieroconych.

Materiały prasowe

Poniżej znajdziecie informacje o występujących artystach: Natalia Cepelik-Muianga i Artur Sekura

Natalia to młoda wokalistka ostatnio znana z wielkiego przeboju polskiej edycji Big Brothera „Kim naprawdę jesteś”. Niezwykła barwa głosu i olbrzymie serce do muzyki doprowadziło ją do sukcesów w takich programach telewizyjnych jak „Mam Talent”, czy „The Voice of Poland” . Natalia śpiewała m.in. na Sylwestrze TVN, czy Światowych Dniach Młodzieży. Obecnie studiuje w gdańskiej Akademii Muzycznej. Artur Sekura – producent, menadżer, osoba, która żyje muzyką. Natalii towarzyszy na gitarze lub klawiszach, dyrektor Mega Music Sopot.

*Magdalena Bochan-Jachimek i Szymon Jachimek *– wspaniałe, zgodne małżeństwo, które występuje wspólnie także na scenie.

Magda to reżyserka, aktorka, improwizatorka, występowała m.in. w takich produkcjach jak Picture of Beauty (2017) , Na układy nie ma rady (2017) czy w serialu "Na dobre i na złe". Szymon Jachimek - aktor, muzyk, artysta kabaretowy. Przez 13 lat członek jednego z najlepszych polskich kabaretów - LIMO. Od stycznia 2020 roku stały komentator "Szkła kontaktowego". W trakcie 20 minutowego występu zaprezentują rodzinną improwizację z samochodu.