Wyjawił przyczynę śmierci przyjaciela. "System nie działa"

Muzyk pod koniec września pożegnał swojego przyjaciela i wielkiego fana. Odejście Adama Śledzianowskiego było nagłe i zdaniem Michała Wiśniewskiego było winą obecnej sytuacji w kraju, a co za tym idzie przeciążonego systemu opieki zdrowia. Dlatego postanowił szczegółowo opisać tragiczną historię przyjaciela.

Po kilku dniach nasilających się objawów ojciec zawiózł go w niedzielę do miejscowego ośrodka zdrowia, jednak na miejscu nie było lekarza. Jak twierdzi Michał Wiśniewski, w trakcie teleporady, bez osłuchania pacjenta, lekarz wystawił receptę na 7 leków, w tym na antybiotyki.

Niestety następnego dnia, pomimo włączenia leczenia, stan zdrowia Adama Śledzianowskiego pogorszył się. Ponownie jego rodzice próbowali skierować go na wizytę lekarską. Jedyny dostępny na miejscu lekarz ginekolog-położnik nie był w stanie zbadać pacjenta, ale wydał skierowanie do szpitala zakaźnego z podejrzeniem koronawirusa.

Rodzice mężczyzny musieli samodzielnie przetransportować go do szpitala w innym mieście. W trakcie podróży 29-latek przestał oddychać. Po ponad godzinnej reanimacji Adam Śledzianowski zmarł. Pośmiertnie wykonano test na obecność koronawirusa, wynik był negatywny.

"Chcę tylko powiedzieć: wchodźcie drzwiami i oknami. Czy to jest nieodpowiedzialne? Nie wiem, ale gdyby taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku mojego dziecka, po tym, co zaobserwowałem u Adasia, to dwa razy bym się nie zastanawiał" - ocenił sytuację.