Wyjawiono funkcję księcia George'a podczas koronacji. Dla syna księcia Williama zrobią wyjątek

Ogłoszono, że dziewięcioletni książę (w lipcu skończy 10 lat) George będzie pełnił funkcję honorowego pazia podczas koronacji Karola III. Co należy do obowiązków takiej osoby? Jak donosi "The Mirror", chodzi o kroczenie za monarchą i trzymanie jego szat. Jest to oczywiście część symbolicznego ceremoniału, na którym opiera się cały ten ważny w historii monarchii dzień.