Wymowne słowa Mateusza Damięckiego. Kieruje je do prezydenta

Mateusz Damięcki opublikował na Instagramie własny wiersz. Zadedykował go rządzącym w naszym państwie, którzy zadecydowali o surowej ustawie antyaborcyjnej. Aktor nawiązuje w nim do 30-letniej Izabeli, której odmówiono prawa do aborcji, nawet w momencie, kiedy jej życiu zagrażało wyraźne niebezpieczeństwo. Lekarze zdiagnozowali u jej płodu bezwodzie, ale nie zdecydowali się na jego usunięcie. Kobieta zmarła niedługo później w szpitalu otoczona bezradnym wobec prawa personelem medycznym.