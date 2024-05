Wymowny gest w Cannes. Francuska aktorka sprzeciwia się przemocy seksualnej

Tytuł krótkometrażowej produkcji w reżyserii Judith Godreche w języku angielskim można przetłumaczyć jako "Me Too". Aktorka we Francji uważana jest za jedną z twarzy ruchu sprzeciwiającego się molestowaniu kobiet. Jak przypomina agencja AP, Godreche była jedną z pierwszych gwiazd, które publicznie wystąpiły przeciwko Harveyowi Weinsteinowi. W 2017 roku w rozmowie z "New York Timesem" aktorka własne doświadczenia z producentem. Jak zdradziła, w 1996 roku podczas pobytu w Cannes Weinstein zaprosił ją na śniadanie, by porozmawiać o filmie z jej udziałem, który wcześniej kupiła jego wytwórnia. W pewnym momencie producent zaproponował, by rozmowa przeniosła się do jego pokoju hotelowego.