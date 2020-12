Wyniki kontroli w Zakopanem. Policja była w 116 obiektach

W ostatni dzień roku Wirtualna Polska rozmawiała z oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Aspirant sztabowy Roman Wieczorek opowiedział o kontrolach zakopiańskich pensjonatów i hoteli. - Od kilku dni inspektorzy sanitarni kontrolują obiekty noclegowe, oczywiście razem z policjantami. Do wczoraj 116 obiektów skontrolowanych i tylko w 3 przypadkach stwierdziliśmy nieprawidłowości – wyliczył. Policja przypomina również o obowiązujących obostrzeniach, zasłanianiu ust i nosa w miejscach publicznych oraz sylwestrowym zakazie przemieszczania się w godzinach od 19 do 6 rano. - Apeluję o zdrowy rozsądek. (...) Różne sytuacje mogą być np. nagły przyjazd do szpitala. Na pewno policjanci będą podchodzić indywidualnie do każdej sprawy i to policjant, który przeprowadza interwencję, będzie decydował, jak ją zakończy - podsumował Wieczorek.

