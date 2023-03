Wyrusz w kolejną ekspresową podróż po Azji

Zasady najnowszego reality show są takie same jak w poprzednich edycjach. Uczestnicy otrzymują jednego dolara dziennie na osobę. Zabierają ze sobą tylko to, co udaje im się spakować do plecaków. Sami muszą również zatroszczyć się o transport do celu, spanie i wyżywienie. W międzyczasie otrzymują zadania, za wykonanie których zbierają amulety lub wygrywają immunitety. Nie są one jednak proste. Niekiedy przerastają uczestników, niekiedy wywołują silne emocje albo powodują, że ktoś musi zmierzyć się ze swoimi lękami. Najciekawsze jest to, że nie wiedzą, czego się spodziewać. Jakie wytyczne ich czekają i co będą musieli zrobić. Ekstremalne zadania powodują, że bohaterowie zapominają o towarzyszących im kamerach i po prostu zachowują się naturalnie. A o to właśnie chodzi.