Wystarczyło kilka minut. Ceny biletów nie odstraszyły fanów Sanah

W Warszawie dosłownie po dwóch minutach przy każdej opcji wyboru biletu pojawiło się hasło "Obecnie niedostępne". W innych miastach sprzedawały się nieco wolniej, ale również praktycznie co minutę kolejny wariant cenowy przestawał być dostępny. Co prawda co jakiś czas, po odświeżeniu strony, status się zmieniał. Zapewne był to wynik weryfikacji zamówień i reakcji na atak botów. Ale nie należy się spodziewać, że bilety na kolejne koncerty Sanah będą długo zalegać na "półce".