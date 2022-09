Wyzywa rodziców. "Modlę się, abyście oboje spłonęli w piekle"

W tym tygodniu Britney Spears napisała na Instagramie: "Nigdy nie zapomnę tego bólu, a minęło dopiero 10 miesięcy. Niezwykle trudno jest mi zaakceptować fakt, że moja rodzina mi to zrobiła. Co do mojej mamy i taty, którzy zamknęli mnie w domu, żeby zrobić ze mnie martwą i przestraszoną osobę, powiem to głośno i dumnie. Modlę się, żebyście oboje spłonęli w piekle".