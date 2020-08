Wzruszający hołd dla Chadwicka Bosemana na MTV Video Music Awards

W 2016 r. Chadwick Boseman dowiedział się, że ma raka okrężnicy w stadium III. Nowotwór ostatnich latach rozwinął się do stadium IV. Jak czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na instagramowym profilu aktora, swoje największe role grywał pomiędzy "niezliczonymi operacjami i chemioterapią". Aktor zmarł 28 sierpnia w swoim domu wśród najbliższych.

Aktor w 2018 r. podczas gali MTV Movie And TV Awards zdobył nagrodę Best Hero. Jednak zamiast ją przyjąć i podziękować, przekazał ją obecnemu na sali Jamesowi Shawawi Jr., który kilka miesięcy wcześniej obezwładnił uzbrojonego mężczyznę, gdy ten otworzył ogień do klientów restauracji Waffle House w Nashville.