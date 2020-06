Xawery Żuławski wciąż mierzy się z traumą. Chodzi o jego zmarłą dziewczynę

Xawery Żuławski nieczęsto wraca do tych bolesnych wspomnień. Jednak data 15 maja 1993 r. na zawsze zostanie w jego pamięci. To wtedy doszło do wypadku, w którym zginęła jego ówczesna dziewczyna Barbara Kosmal. To młody Żuławski siedział za kierownicą i stracił panowanie nad autem, uderzając w drzewo.