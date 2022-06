Z dnia na dzień zaczęło się bombardowanie. Opisuje pierwsze chwile wojny

W porównaniu do ostatniego razu, kiedy tu byłem, czyli trzy lata temu, podczas naszej ostatniej trasy, Polska bardzo się zmieniła z zewnętrznego punktu widzenia, stała się znacznie bardziej "zachodnia". To wspaniałe. Widać, że zaciera się granica między Europą Zachodnia, a byłym – nazwijmy to - postsowieckim światem. Widać zmiany architektoniczne, ale przede wszystkim muszę powiedzieć o tym, jak dziś Polska wspiera Ukrainę. Nigdy nie czułem tu żadnej wrogiej czy negatywnej postawy. Chodzi nie tylko o to, że są napisy po ukraińsku, czy o to, że na budynkach wiszą ukraińskie flagi, ale o takim ludzkim współczuciu. Dochodzą do mnie różne historie o tym, jak ludzie dostają pracę. O tym, jak się tu osiedlają. Przed wojną nie brakowało Ukraińców, którzy przyjeżdżali tu do pracy. Mam jednak wrażenie, że panowało bardziej praktyczne podejście do emigracji. Dziś jest w tym dużo więcej serca i to na pewno jest bardzo wzruszające.