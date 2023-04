Za co pokochaliśmy Jolantę Kwaśniewską?

Niełatwa rola pierwszych dam

Oczekiwania względem małżonek głów państwa były zawsze subiektywne, lecz powinniśmy pamiętać, że w Polsce stanowisko pierwszej damy nie wiąże się z żadnymi funkcjami państwowymi, tylko reprezentacyjnymi. Małżonka prezydenta RP nie ma prawnego obowiązku pokazywać się publicznie, ale w związku z pozycją męża zazwyczaj to czyni. Ani działalności, ani obowiązków prezydentowej nie reguluje w najmniejszym nawet zakresie żaden akt prawny. Koncepcje sprawowania tego urzędu tworzą same pierwsze damy. Angażują się w rozwiązywanie problemów i patronowanie akcjom, które z jakiegoś względu są bliskie ich sercu. Według własnego uznania prowadzą działania charytatywne, społeczne czy kulturalne. Małżonki prezydentów uczestniczą w oficjalnych uroczystościach państwowych, towarzyszą mężom podczas wizyt zagranicznych, a także przyjmują zagraniczne delegacje w Pałacu Prezydenckim. Pierwsze damy nie są pracownicami kancelarii prezydenta RP i dopiero od pewnego czasu możliwe jest pobieranie pensji z tytułu pełnienia tej prestiżowej funkcji. Co ważne, żadna z polskich pierwszych dam po objęciu stanowiska nie uczestniczy w kursie instruktażowym z zakresu protokołu. Wiedzę ogólną na ten temat zdobywają we własnym zakresie. Jolanta Kwaśniewska, jeszcze na długo przed wyborem Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta, czytała książkę ambasadora Edwarda Pietkiewicza