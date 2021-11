Za czym tęskni Paweł Tur? Posłuchajcie nowego singla

Jesienią Paweł Tur powraca do wyraźnego brzmienia gitar, które są jego muzycznym żywiołem. - Pomysł na utwór pojawił się w mojej głowie już jakiś czas temu i przelałem go w energetyczne, dynamiczne dźwięki. Gitarowa kompozycja sprawia, że piosenka jest pełna pasji, a krótka solówka na koniec sprawia mi ogromną radość. Ten singiel pokazuje doskonale jaki charakter we mnie drzemie – wokalista z gitarą w ręku, który pędzi przez życie, licząc, że kiedyś zbuduje swój szczęśliwy dom. – mówi Paweł.