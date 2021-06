Za zamkniętymi drzwiami przechodziła piekło. Britney Spears przerywa milczenie

Na przełomie 2007 i 2008 Britney Spears przeżywała najgorszy czas w swoim życiu. Rozwód, pozbawienie pełni praw rodzicielskich nad dwójką małych dzieci, alkohol, narkotyki i w końcu bardzo publiczne załamanie nerwowe - wszyscy doskonale to pamiętamy, choć wszystkim powinno być wstyd, że w ogóle chcieliśmy to oglądać. Do akcji wkracza wówczas ojciec gwiazdy, Jamie Spears, który wnosi do sądu o kuratelę nad córką i przejęcie kontroli nad jej finansami i życiem. Wszystko po to, aby uniknąć najgorszego, wszak w sieci trwały zakłady, czy urodzona w 1981 Britney dołączy w 2008 do "Klubu 27", czyli sławnych samobójców odchodzących ze świata właśnie w wieku 27 lat.