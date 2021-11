Zabijała się alkoholem i tabletkami. Pokazała zdjęcie, którego nikt wcześniej nie widział

"W tym momencie wiedziałam, że dam radę odzyskać siłę, zwyciężę w mojej wewnętrznej walce o szacunek do samej siebie i dzielnie stawię czoła światu. Żeby to mogło się spełnić, musiałam przestać pić, bo mój umysł wciąż dążył w tym samym, złym kierunku i szczerze byłam już tym wykończona. Chciałam poczuć ból, by dumnie go nosić jak odznakę" - pisze gwiazdka.