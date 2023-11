Zachowanie fanów wytrąciło ją z równowagi. Taylor Swift zwróciła się do nich ze sceny: "Przeraża mnie to"

"Naprawdę przeraża mnie, gdy na scenę wrzucane są różne rzeczy" – zwróciła się do fanów piosenkarka. - "Bo jeśli coś jest na scenie, tancerze mogą się o to potknąć. Uwielbiam to, że przynosicie prezenty i to jest bardzo miłe, ale czy możecie, proszę, nie rzucać ich na scenę? Bardzo was kocham" - dodała Taylor Swift.