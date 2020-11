Zachwycająca Jennifer Aniston. Młodsze aktorki mogłoby jej tego pozazdrościć

Jennifer Aniston pochwaliła się właśnie swoją wysportowaną sylwetkę w nowej sesji po tym, jak została twarzą Vital Proteins. Na zdjęciach widzimy ją zarówno biegającą, jak i pozującą na macie do jogi. Gwiazda "Przyjaciół" wygląda na nich tak, jakby czas się dla niej zatrzymał.

Niepokojące doniesienia. Kryzys wieku średniego u Jennifer Aniston

"Jestem bardzo podekscytowana, mogąc (wreszcie) ogłosić, że dołączam do @vitalproteins jako dyrektor kreatywny. Wiele lat temu zaczęłam regularnie stosować ich produkty, więc kiedy pojawiła się okazja bycia częścią marki w większym stopniu, od razu na to się zgodziłam" – napisała.

Jak dodaje dalej, zawsze była zwolenniczką szukania dobrego samopoczucia i cieszy się, że będzie miała okazję mówić o tym, jak bardzo ważny jest kolagen. Kolagen to białko występujące naturalnie w organizmie – w kościach, skórze, mięśniach, ścięgnach i więzadłach, a suplementy kolagenu mogą pomóc w zwiększeniu masy mięśniowej i elastyczności skóry.

"Uwielbiam awokado, olej kokosowy, łososia, olej rybny – wszystko, co jest dobrą formą tłuszczu, jest świetne" – wyjaśniła w innym wywiadzie. I to wszystko widać na nowych zdjęciach – 51-latka pod kątem swojej formy bez wątpienia mogłaby zawstydzić niejedną znacznie młodszą koleżankę po fachu.

To co może imponować w przypadku Jennifer Aniston to fakt, że potrafiła odwrócić swoje nawyki żywieniowe. Przyznała kiedyś, że na początku swojej kariery miała okropną dietę. Teraz według siebie czuje się najpiękniej po skończeniu treningu.