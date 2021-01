Zagadkowa śmierć aktorki. Miała tylko 26 lat

Song Yoo-jung zaczynała jako modelka w branży kosmetycznej. Później zagrała w serialu "Golden Rainbow" i "Make Your Wish", któremu zawdzięczała największą rozpoznawalność.

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach doszło do kilku głośnych samobójstw i tragicznych wypadków młodych azjatyckich gwiazd. We wrześniu 2020 r. życie odebrała sobie 36-letnia japońska aktorka Sei Ashina i jej rówieśniczka z Korei Południowej, Oh In-hye. Dwa dni później we własnym domu zginął 36-letni aktor i piosenkarz Alien Huang.