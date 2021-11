Zagraniczni widzowie doceniają Piotra Adamczyka. "Już go kocham"

Nie zmienia to faktu, że Adamczyk zrobił bardzo dobrze wrażenie w dwóch pierwszych odcinkach "Hawkeye". Tak się składa, że to właśnie z nim są najzabawniejsze sceny i jest najbardziej wyróżnionym bandziorem. Aktorowi udało się nawet przemycić nieco "polskości" do dialogów w języku angielskim, wplatając w nie zgrabnie jeden z najpopularniejszych polskich wulgaryzmów. To przysporzyło mu kolejnych fanów.