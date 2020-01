WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 5 sylwesterzakopanesztuczne ogniesylwester 2019fajerwerki na sylwestra 31-12-2019 (00:27) Zakopane 2019: strzelać w sylwestra? Co roku już na kilka dni przed sylwestrowym wieczorem w miastach słychać huk fajerwerków. Czy nie lepiej wybrać pokaz laserów lub świateł?... Rozwiń Słuchajcie pytanie jest proste Syl … Rozwiń Transkrypcja: Słuchajcie pytanie jest proste Sylwester 2019 Strzelam w Sylwestra czy nie strzelały sylwetki Zwierzątka nie strzelamy strzelanki Cenisz uciechy ludzi Cichu się bawimy i jest OK Jeszcze nie petardy i fajerwerki to co lasery pokazy świateł na podstawie I zapewnić tam napoje i A zwierzątka pieski Jakie zwierzę i tym podobne istoty Ale jestem bardzo wolno to mnie dawno zwierzątka przyjeżdżają będzie OK Okej czyli nie nie zamieniamy tego na lasery albo pokazy świateł tylko robimy No ja wiem Jak co roku Ja byłbym za tym żeby był pokaz laserowy No jednak zwierzęta też na tym cierpią Się tak Czy zamiast hałasować i dostajemy światełka W pokazy jakieś miłych dla oka rzeczy bez huku Co Co robić jak świętować inaczej Tak właśnie I się laser Klaskanie Gdzie światełka i weseli ludzie to jest pomysł na Sylwestra A tam będzie strzelał Sylwester czy nie będzie Nie będę pił Ale strzelę czy nie Nie będę strzela No to za to trzymamy kciuki i mówicie że generalnie światło OK Google Zwierzęta także jesteśmy za tym żeby Strzelania A zwierzęta a nie zwierzę a Jelenia up Nie śpią dalej w sobie głowy nie zawracają Strzelają nie dam się nie przepraszam sen Z daleka są tak że te petardy Dzisiaj gotujecie fajerwerki petardy na pewno Nie no raczej nie