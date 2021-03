Zakrwawiony Brad Pitt na planie filmu

Trudno w to uwierzyć, ale Pitt i Bullock nigdy nie zagrali we wspólnym filmie. Zaangażowanie aktorki, która jest jedynie rok młodsza od gwiazdora, też jest szokujące jak na standardy Hollywood. W końcu zazwyczaj partnerkami aktorów są dziewczyny młodsze od nich o 20-30 lat. To naprawdę odświeżająca odmiana.