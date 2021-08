Zalewski, Pezet i "Francuskie filmy". Zobaczcie elektryzujący efekt ich współpracy

Favst/Gibbs to producenci dotąd kojarzeni ze współpracy z czołowymi artystami hip-hopowymi w kraju, stworzyli album dedykowany miłośnikom motoryzacji. Nocna jazda samochodem to sposób na odreagowanie, przemyślenie spraw lub po prostu klimatyczną zabawę. Atmosferę buduje muzyka w głośnikach. To ona podbija emocje, nastraja do jazdy. Z takich emocji zbudowany jest album "Hample".