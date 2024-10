Zalewski rusza w trasę ZGŁOWY TOUR. Halowe koncerty w sześciu miastach już tej zimy!

Pomimo, że ZALEWSKI zagrał do tej pory całe mnóstwo koncertów promując swoje dotychczasowe albumy "Zelig", "Złoto", "Zabawa" i "MTV Unplugged", biorąc udział we wszystkich najważniejszych muzycznych festiwalach w kraju (m.in Opener Festival, Męskie Granie, Jarocin Festiwal, Olsztyn Green Festival, Pol’and’Rock Festival) to będzie to pierwsza trasa artysty, która odbywać się będzie wyłącznie w halowych przestrzeniach.