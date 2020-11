Założyła czarną mini i odsłoniła nogi. Spróbujcie oderwać wzrok... i obejrzeć serial

Małgorzata Rozenek na profilu społecznościowym zamieściła swój wizerunek w wyjściowej stylizacji. Gdzie wybiera się ubrana w małą czarną gwiazda, kiedy zamknięte są wszystkie kina i restauracje? "Co z tego, że z kuchni do salonu? W dzisiejszych czasach to się liczy jak wyjście" - zażartowała.

Choć gwiazda chętnie dzieli się swoim prywatnym życiem i jej domowe zacisze należy do wyjątkowo komfortowych, Perfekcyjna Pani Domu z pewnością nie jest typem domatorki. Może dlatego już po dniu spędzonym w domowej izolacji Rozenek nawiązuje do memów, które przedstawiały wystylizowane w najlepsze ciuchy kobiety w drodze do śmietnika. Takie wyjścia w czasach kwarantanny to już było wydarzenie.