Zamachowska chciałaby otwarcia restauracji. "Co jest do cholery?"

Monika Zamachowska w sieci wyraziła swoje niezadowolenie . O co poszło? Pandemia koronawirusa szaleje od marca, a na Polaków nakładane są kolejne obostrzenia . Kiedy już myśleliśmy, że sytuacja jest opanowana, liczba zachorowań drastycznie skoczyła w górę. Z dnia na dzień zdecydowano więc o zamknięciu wszystkich lokali gastronomicznych. Restauratorzy mogą jedynie dostarczać dania na wynos. Wielu osobom to się nie podoba. Tym bardziej że są miejsca, w których zbierają się spore grupy. I ich się nie zamyka. Mowa oczywiście o kościołach.

"To znaczy, oczywiście, można sobie ugotować, ale dlaczego psiakrew, nie można pójść do knajpy albo chociaż na kawę z przyjaciółką ?" - poskarżyła się na swoim instagramowym profilu.

"Wczoraj siedziałyśmy zmarznięte na ławce na skwerku z papierowymi kubeczkami i kawałkiem pizzy w ręku i obserwowałyśmy tłumek wychodzący z kościoła. No co jest, do cholery???" - zapytała.