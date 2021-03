Zamachowska znów będzie panią Richardson? Pierwszy mąż zabrał głos

Monika Zamachowska rozstała się ze swoim trzecim mężem. Zbigniew Zamachowski już wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania. Teraz przed Moniką kilka ważnych decyzji. Wróci do dawnego nazwiska?

Monikę Zamachowską widzowie poznali jako Monikę Richardson. Dziennikarka zdobyła popularność, gdy nosiła nazwisko swojego pierwszego męża. Gdy wyszła za mąż po raz drugi, wciąż była panią Richardson. Dopiero dla Zamachowskiego postanowiła dokonać zmiany w dokumentach. Wtedy jej pozycja w show-biznesie była już ugruntowana, więc nowe nazwisko nie zadziałało na niekorzyść.

Teraz jednak Zamachowscy się rozstali. Można domniemywać, że dojdzie do rozwodu. A wtedy Monika będzie musiała zdecydować, czy zostanie przy obecnym nazwisku, czy wróci do poprzedniego. A może do panieńskiego?

No i co o tym wszystkim sądzi Will Richardson, pierwszy mąż gwiazdy telewizji? - To nazwisko dało jej szczęście. Nie mam nic przeciwko, by Monika była znowu panią Richardson. Oczywiście jeśli tylko będzie tego chciała - powiedział mężczyzna w rozmowie z serwisem Fakt.

Richardson i Zamachowska poznali się w 1990 r. Monika miała tylko 18 lat, Will był o kilkanaście starszy i miał żonę. Przyszła dziennikarka również była związana. Dlatego Polka i Amerykanin, którzy poznali się podczas jej wypadu do Anglii, przez długi czas tylko korespondowali. Związali się po jego rozwodzie, a w 1995 r. pobrali.

Miłość nie trwała długo. Już trzy lata później doszło do rozstania. Richardson zakochała się bowiem w Jamiem Malcolmie. Z drugim mężem doczekała się dwójki dzieci.

Co ciekawe, Will Richardson jakiś czas temu mieszkał w Polsce. W 2019 r. zagrał nawet obcokrajowca w serialu "M jak miłość".

