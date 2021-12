"Zamieszanie i bałagan". Właściciele klubów muzycznych reagują na obostrzenia

Na jedną z nich zwrócił uwagę gdański dziennikarz Radia Zet Maciej Bąk, który napisał mocny tweet dotyczący sytuacji w klubach muzycznych. Było to nawiązanie do niedawnej sytuacji z demonstracji antyszczepionkowej, której uczestnicy nieśli hasło imitujące słynny napis z bramy obozu zagłady. Bąk pisze, że "kluby [...] zaczęły masowo odwoływać koncerty do stycznia, [co] pokazuje, że już jako państwo i naród przegraliśmy z bandą idiotów, którzy ratujące życie szczepienia porównują do Auschwitz".