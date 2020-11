Zamknęli teatry. Kożuchowska zabrała głos

Małgorzata Kożuchowska o zamknięciu teatrów

"Kochani! Dwa ostatnie spektakle "Matki Joanny" w tym roku zagramy jutro i w piątek. Widownia zapełniona w 25% z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń; maseczki, dystans, dezynfekcja. Zapraszamy serdecznie! W sobotę teatr przestaje grać. Mam nadzieje, że tylko do końca miesiąca. A co będzie dalej, tego nie wie nikt..." - czytamy we wpisie.

Nie zabrakło również komentarzy osób, które nie wierzą w koronawirusa. "Powiem tak, to jest tresura. To wam szkodzi, nie pomaga. To jest po to, aby rządy świata zarobiły kasę, patologia!" - napisała jedna z internautek. Aktorka nie zareagowała jednak na ten komentarz.