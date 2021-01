Zamoczyła się w mroźnej wodzie. W komentarzach: szacun

Karolina Ferenstein-Kraśko jest w gronie gwiazd, które upodobały sobie morsowanie. Nowe prognozy pogody wskazują, że za kilka dni morsowanie będzie praktycznie niemożliwe.

Karolina Ferenstein-Kraśko może pochwalić się piękną sylwetką, co zawdzięcza zdrowemu trybowi życia. I to bardzo blisko natury. Z dala od gwarnej, szarej i pełnej smogu Warszawy prowadzi stadninę koni, jeździ, biega, a zimą... morsuje. Tradycyjnie już w pierwsze dni nowego roku zabiera rodzinę lub przyjaciół nad zimne mazurskie wody. 2021 r. też zaczęła od morsowania, choć jak przyznała, nie była to najlepsza próba "krioterapii mazurskiej".

Morsowanie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nic dziwnego, że i gwiazdy podejmują mroźne wyzwania i wskakują do wody. Ostatnio krótkim nagraniem podzieliła się Karolina Ferenstein-Kraśko. Choć zamoczyła się tylko do pasa i to na kilka sekund, to trzeba zgodzić się z komentarzami pod filmikiem: "szacun".

"To nie była najbardziej udana próba #krioterapimazurskiej w moim życiu ale jakoś dałam radę. A jakie Wy macie postanowienia noworoczne?" - skomentowała.

Poprzedni rok witała tak:

Harce gwiazd w mroźnej wodzie nie będą trwały długo. Według zapowiedzi, do Polski dotrzeć ma "Bestia ze Wschodu", jak określają ją media. Podaje się, że od 16 stycznia do kraju dotrze wyjątkowo mroźny front, który spowoduje rekordowo niskie ochłodzenie. W skrajnym scenariuszu ataku zimy minimalna temperatura w Polsce może spaść do -30 stopni C. W południowym pasie województw pokrywa śnieżna sięgnie 40 cm.

Prognoza tzw. modelu Global Forecast System przewiduje, że zjawisko wystąpi w Polsce 16 stycznia, a 18 stycznia cały kraj znajdzie się pod wpływem mroźnych mas powietrza, które spłyną z północy.