Zamroził swój biznes. Nie może doczekać się powrotu

Jeszcze w tym tygodniu rząd ma ogłosić trzeci etap luzowania obostrzeń dotyczących prowadzenia działalności fryzjerskiej, co potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską wicepremier Jadwiga Emilewicz. Choć na razie gwarancji nie ma i sprawę przedyskutowuje Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, przedsiębiorcy na decyzję czekają z niecierpliwością.

- Nie ukrywamy, że codziennie dostajemy dziesiątki wiadomości i ludzie wręcz domagają się naszego powrotu. A my, oczywiście, wyjdziemy tym oczekiwaniom naprzeciw, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności. Z szacunku dla klienta, z szacunku dla siebie i dla zaistniałej sytuacji - dodaje lider Behemotha.

Nawet jeśli rząd faktycznie przystąpi do wdrażania trzeciego etapu, to narzucony zostanie reżim sanitarny, a liczba obsługiwanych klientów uzależniona będzie od powierzchni lokalu. Nergal i personel Berberiana są jednak gotowi do otwarcia salonów z dnia na dzień.