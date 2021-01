Zapisy na szczepienie. Łepkowska komentuje

W marcu 2020 r. wprowadzono w Polsce pierwszy lockdown, gdy dotarła do nas fala epidemii koronawirusa. Po blisko roku walki z COVID-19 nastąpił wyczekiwany moment szczepień przeciwko koronawirusowi. W Polsce mogą już rejestrować się seniorzy z grupy 80+, a pozostali mogą deklarować chęć zaszczepienia się w najbliższym możliwym czasie. Stronę odpalono w nocy z czwartku na piątek 15 stycznia. Część internautów przywitał jednak komunikat o przerwie technicznej. I choć teraz strona działa, to wpisy o wpadce systemu zostały...

To postanowiła skomentować właśnie Ilona Łepkowska.

- Ludzie! Opanujcie się! Połowa FB to zdjęcie ekranu portalu z zapisywania się do szczepień z napisem "PRZERWA TECHNICZNA". Potem co prawda większość pisze, że się zarejestrowała, ale pierwszy komunikat idzie w świat... - zaczęła swój wpis Łepkowska.