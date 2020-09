Zaręczyny Miszczaka i Cieślak. Wujek aktorki najlepiej to podsumował

Anna Cieślak ma 40 lat, Edward Miszczak 65. Nie brakuje osób, które wciąż twierdzą, że to duża różnica. Choć mamy 2020 rok i takie związki nie powinny nikogo dziwić. Zaskoczeniem był jednak już sam fakt, że Miszczak i Cieślak są razem. Do tej pory szefa TVN nie łączono z żadną z polskich gwiazd, tym bardziej nie plotkowano na temat życia uczuciowego Anny Cieślak, która stroni od dzielenia się wszystkim z fanami czy mediami.

Bronisław Cieślak, wujek aktorki, co jakiś czas komentuje związek swojej krewnej. Musiał więc i wypowiedzieć się na temat tajemniczych zaręczyn.

Annę Cieślak widziano już z pierścionkiem zaręczynowym. Edward Miszczak jednak w ostatnim wywiadzie dla "Newsweeka" nie zdradził się oficjalnie, że oświadczył się aktorce. Wygląda jednak na to, że co do zaręczyn nie ma wątpliwości. Śmiało komentuje je Bronisław Cieślak.