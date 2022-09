Zarobki Nergala. Tak radzi sobie słynny metalowiec

Nic dziwnego więc, że Nergala stać było na zakupienie starej willi w zabytkowej części Sopotu. Trzypiętrowy dom został zbudowany w 1885 r. Dawniej nazywał się "Aurora", czyli "Jutrzenka", co muzykowi mocno przypadło do gustu. Budynek pełnił funkcję żydowskiego sierocińca. Jak sam przyznał w rozmowie z Domo+, początkowo nie chciał się przeprowadzać, ale przekonała go do tego znajoma. "Jestem zakochany w tym wnętrzu, jest fantastyczne" - mówił.