Żart Brada Pitta z Megxitu. Zobaczcie minę księcia Williama!

Od niedawna Brad Pitt daje się poznać jako śmieszek! On zbiera nagrodę za nagrodą, a my czekamy na jego żartobliwe wystąpienia. Nie zawiódł na rozdaniu nagród BAFTA, chociaż... nawet go tam nie było!

Brad Pitt i książę William (Getty Images)

Brad Pitt został nagrodzony statuetką BAFTA za rolę drugoplanową w "Pewnego razu... w Hollywood". Gdy odbierał Złoty Glob, zażartował z Leonardo DiCaprio i jego roli w filmie "Titanic". Kilka tygodni później, dziękując za nagrodę SAG, zasugerował, że powinien dodać to osiągnięcie do swojego profilu na Tinderze. Niestety, nie był obecny w Londynie w niedzielny wieczór i wyróżnienie za niego odbierała jego dobra znajoma z planu, Margot Robbie.

Aktorka miała ze sobą podziękowania od Pitta, które odczytała.

- Witaj Wielka Brytanio. Podobno właśnie zostałaś singlem, witaj w klubie. Życzę powodzenia z ugodą rozwodową - napisał Brad, nawiązując do Brexitu.

- Zamierzam nazwać tę nagrodę "Harry", bo naprawdę się cieszę, że trafi do Stanów - dokończył nawiązując do niedawnej decyzji księcia Harry'ego.

Warto wspomnieć o najważniejszym: w pierwszym rzędzie siedział książę William wraz z księżną Kate. Realizatorzy od razu skierowali kamery na ich twarze. Oboje uśmiechali się, klaszcząc. Myślicie, że szczerze?