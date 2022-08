Zarzucili jej, że truje planetę. Cleo tłumaczy się z lotów prywatnym samolotem

Publikacja zdjęcia, na którym Cleo pozuje przed prywatnym samolotem, przysporzyła jej rozgłosu, ale chyba nie takiego, jakiego gwiazda by sobie życzyła. Podróż z Międzyzdrojów do Kołobrzegu to zaledwie 115 kilometrów - czy samolot był niezbędny, czy to tylko kaprys wokalistki?