Zaskakujące wyznanie. Klaudia El Dursi o kościele

- Bardzo żałuję, tym bardziej że mam dzieci. Chciałabym im dawać taki należyty przykład, a one uczęszczają na religię. Chciałabym bardzo, żeby wierzyły, jak ja wierzyłam w ich wieku. Czasami mi się to nie udaje niestety, ale takie życie w chaosie, ciągłe wyjazdy nie pomagają w tym, więc niestety te moje dzieci nie chodzą systematycznie do kościoła. Bardzo nad tym ubolewam.