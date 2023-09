Zaskakuje swoim wykształceniem. Ukończyła wiele szkół

Ida Nowakowska, poza popularnym programem śniadaniowym dała się również poznać za sprawą show "You Can Dance. Po prostu tańcz". W pierwszej edycji wystąpiła jako uczestniczka, a w dziewiątej przyszło jej oceniać tancerzy już jako jurorka. W tym roku wróciła do najnowszej odsłony programu. W składzie jury pojawiła się też w amerykańskim talent show "The World's Best".