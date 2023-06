Zaskoczyła widzów "Pytania na śniadanie". Izabella Krzan z nową fryzurą

Na InstaStories 28-letniej gwiazdy TVP można było podejrzeć kulisy wizyty u fryzjera. Izabella Krzan dopytywała fanów o to, co ich zdaniem powinna zmienić w stylizacji włosów. Ewidentnie prezenterka potraktowała to jako żart, podsuwając internautom opcję "ciachnij na Britney", czyli ogolić się na łyso, tak jak niegdyś Spears.