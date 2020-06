Zasłynął jako Makumba w piosence Big Cyca. W Polsce prowadzi swój biznes

- Niektóre terminy musiałem anulować, bo nie do końca wiadomo było, co wydarzy się dalej. Czy będzie można organizować wyjazdy, czy nie. Miałem w planie sporo imprez dla dzieci, ale większość z nich odwołałem. Zostawiłem tylko te, których termin realizacji jest dość odległy. Do tego czasu chcę zobaczyć, jak to wszystko rozsądnie zorganizować - powiedział.